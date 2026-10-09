Британия, ФРГ, Япония и еще пять стран осудили санкции США против МУС

Британия, ФРГ, Япония и еще пять стран осудили санкции США против МУС2
- 9.10.2026, 22:08
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Страны опубликовали совместное заявление.
Министры иностранных дел Великобритании, Канады, Дании, Германии, Франции, Италии, Японии и Нидерландов выразили несогласие с введением США санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС). Совместное заявление опубликовала пресс-служба британского правительства.
«Как убежденные сторонники МУС, мы выражаем сожаление и категорически не согласны с объявлением о введении санкций в отношении Суда со стороны Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.
Главы МИД отметили, что меры, о которых объявил Вашингтон, окажут влияние на работу суда, его сотрудников и членов их семей.
«Мы по-прежнему едины в своей поддержке МУС и полны решимости вести конструктивный и инклюзивный диалог с государствами, не являющимися участниками, в рамках подготовки к Ассамблее государств-участников в декабре 2026 года», — заявили министры.
9 октября администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против МУС США ввели санкции против МУС как организации и запретила операции с ним. Госсекретарь Марко Рубио объяснил меры тем, что суд, по его словам, не учел претензии американской стороны, в частности — по поводу преследования граждан США.