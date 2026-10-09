«Великий «чебурнет» под угрозой» 12 9.10.2026, 21:23

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Петр Олещук

На очереди еще два дата-центра «Яндекса».

Силы обороны Украины поразили уже два дата-центра «Яндекса». Почему Украина взялась за них?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Россия сама не так давно провела кампанию по атакам украинских дата-центров, в частности в Киеве. Отмечу, был атакован целый ряд крупных дата-центров. При этом, опять-таки, Минобороны РФ даже особо этим гордилось, там у них даже соответствующие слоганы придумывали. То есть это была часть кампании террора против Украины, украинского общества с целью лишить интернета.

На самом деле это немножко не так работает, но после этого Украина вполне логично совершает симметричные действия в отношении России. Стоит сказать, что у нас нет таких громадных дата-центров, как в России, например, у «Яндекса». В России сплошная гигантомания, и, соответственно, это намного более удобные цели для поражения. Причем находятся они не в Москве, эшелонированной российской системой ПВО. То есть, по сути, россияне сами создали эту ситуацию, и теперь будут получать симметричные ответы.

То есть, собственно говоря, у «Яндекса» четыре дата-центра. Два уже получили соответствующие удары, очевидно, что два на очереди.

— К чему могут привести такие удары?

— Насколько я понимаю, это вопросы, связанные со стабильностью работы соответствующих ресурсов, у того же «Яндекса», интернета и так далее.

Вообще, специалисты говорят, что на самом деле это важно для России, потому что они же там все время хотят ввести «суверенный интернет», отгородиться от всего мира. Это значит, что все данные должны физически у них находиться в стране, а не где-то. То есть, например, Украина, в результате атак тех самых дата-центров, выносит все это в Европу, на Запад и так далее, больших проблем с этим нет.

Для России же это проблема, куда они будут выносить? Не в КНДР же. Поэтому, наверное, это будет иметь значение для стабильности российского интернета, ну и в частности для проекта вот этого суверенного интернета, «великий» российский «чебурнет» под угрозой.

— Есть ли шанс на реальные мирные переговоры в ближайшее время?

— Вы знаете, сейчас шансы, наверное, минимальные, потому что Россия идет по пути эскалации, причем эскалации не только в отношении Украины, но и, например, в отношении европейских стран.

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