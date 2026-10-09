Администрация Трампа ввела санкции против МУС 10 9.10.2026, 17:28

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Это произошло спустя несколько часов после того, как бывшей судье МУС присудили Нобелевскую премию мира.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), предусматривающие запрет на проведение операций с ним. Об этом сообщает Reuters.

США в последние годы последовательно выступают против деятельности Международного уголовного суда. В феврале 2025 года администрация Трампа ввела санкции против МУС из-за его расследований в отношении США и их союзников, включая Израиль. Под ограничения попали несколько должностных лиц суда, в том числе занимавший пост прокурора Карим Хан, и позднее четыре судьи. Вашингтон также потребовал закрепить в Римском статуте запрет на расследование деятельности Трампа и американских чиновников.

В 2026 году давление на суд продолжилось. В августе США ввели санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего судебного адвоката Абдулае Сейе.

Примечательно, что сегодня лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала правозащитница и юрист из ЮАР, экс-судья Международного уголовного суда Наванетхем (Нави) Пиллэй.

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