Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стал не Трамп 17 9.10.2026, 12:58

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Награду получила судья Международного суда ООН в Гааге.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала правозащитница и юрист из ЮАР, Верховный комиссар ООН по правам человека в 2008-2014 годах и судья Международного суда ООН в Гааге Наванетхем (Нави) Пиллэй. Об этом решении сообщил в пятницу, 9 октября, Нобелевский комитет в Осло. Пиллэй удостоилась награды за «усилия по продвижению мира и международного права», заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес, передает «Немецкая волна».

Как указал комитет Нобелевской премии мира, приверженность Пиллэй общечеловеческим правовым принципам и ее твердые моральные убеждения «неизменно характеризуют ее долгую профессиональную деятельность». «Связующей нитью через всю ее карьеру - от ранних лет, когда она защищала Нельсона Манделу и других борцов с апартеидом, до работы судьей в ходе важнейших международных судебных процессов современности - проходит неизменная преданность делу защиты прав человека», - говорится в решении.

Отмечается, что Нави Пиллэй добивалась ответственности государств и их лидеров, а также дарила надежду жертвам насилия и конфликтов. «На всех занимаемых постах она неизменно подчеркивала обязанность как отдельных лиц, так и государств соблюдать принципы верховенства права», - заявил комитет в Осло.

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека, сейчас - судья Международного суда ООН

По словам Йоргена Ватне Фрюднеса, Пиллэй сыграла ключевую роль в обеспечении судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, а также «с исключительным мужеством и принципиальностью прокладывала путь к более всестороннему мировому правопорядку».

В Осло также напомнили, что Нави Пиллэй «внесла значительный вклад в расширение сферы действия и влияния международного права». В разные годы она была судьей Высокого суда ЮАР, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда, а также Верховным комиссаром ООН по правам человека. До недавнего времени Пиллэй возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории.

В настоящее время Нави Пиллэй является судьей Международного суда ООН и рассматривает дело в отношении властей Мьянмы, обвиняемых в геноциде.

В списке номинантов числились 287 человек

В этом году список номинантов на Нобелевскую премию мира состоял из 287 человек, их имена держались в секрете. По данным СМИ, в их числе был президент США Дональд Трамп, несмотря на начатую в конце февраля войну против Ирана.

Трамп неоднократно заявлял о своем желании получить эту награду и в 2025 году назвал несправедливым решение комитета Нобелевской премии мира. Получившая премию лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо позже подарила ему свою Нобелевскую медаль.

Лауреаты Нобелевской премии мира пяти прошлых лет

В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо, удостоенной награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав народа Венесуэлы. Комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo - Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющаяся за ядерное разоружение. В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».

В 2022 году эта награда ушла правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу «Мемориал», украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра «Вясна» Алесю Беляцкому.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляли всех журналистов, борющихся за этот идеал «в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Нобелевская премия мира

Премию мира, согласно завещанию Нобеля, присуждают «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного Комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации «Лига мира и свободы» французский политический деятель Фредерик Пасси.

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