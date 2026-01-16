Трамп принял Нобелевскую премию мира от Мачадо 6 16.01.2026, 9:27

Президент США назвал поступок «великолепным жестом взаимного уважения».

Президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию, которую ему отдала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

Белый дом в сети Х опубликовал фото Трампа и Мачадо, на котором президент США держит большую рамку с изображением медали.

«Президенту Дональду Дж. Трампу с благодарностью за Ваше исключительное лидерство в содействии миру через силу», - говорится в сопроводительном тексте.

Как отметил Reuters, попытка Мачадо повлиять на Трампа произошла после того, как он отказался назначить ее лидером Венесуэлы после свержения диктатора Николаса Мадуро.

Также издание напомнило, что до встречи с Мачадо журналисты спрашивали Трампа, хочет ли он, чтобы лидер Венесуэлы отдала ему Нобелевскую премию.

«Нет, я этого не говорил. Она получила Нобелевскую премию мира», - цитирует агентство ответ главы Белого дома.

Трамп поступок Мачадо назвал «замечательным жестом взаимного уважения».

«Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» - написал он в соцсети.

Между тем, напомнило издание, в Нобелевском комитете подчеркнули, что премия не может быть передана, разделена или аннулирована.

