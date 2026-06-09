В Москве назревает конфликт
- 9.06.2026, 18:24
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После наибольшего поражения Путина за последние годы.
Российский блогер и юрист Илья Ремесло, который еще недавно работал на Кремль, назвал армянское направление «сокрушительным поражением» администрации Путина, пишет dialog.ua.
Он обратил внимание, что тема Армении очень быстро исчезла из российских госСМИ и провластных каналов. Хотя до выборов там обсуждали протесты, давление на Пашиняна и разные сценарии раскачки ситуации, после голосования тему фактически «засушили».
«Армянская тема весьма быстро ушла с горизонта госСМИ и каналов. Это сокрушительное поражение, в котором АП сама расписалась. Самое большое за последние годы. Совсем скоро кое-кому предстоит неприятный разговор с Путиным.
Меня всё это также очень радует, потому что речь давно уже не идет об интересах России. Но небольшой группы воров из Кремля и Старой Площади. Каждое такое поражение дестабилизирует власть Путина, увеличивает внутри нее противоречия и ведет к неизбежному осеннему финалу. Путин успешно сделает все сам», - пишет он.
Главный вывод Ремесло — Кремль сам расписался в поражении. Он называет это одним из крупнейших провалов последних лет и пишет, что теперь кому-то в администрации предстоит неприятный разговор с Путиным.
Особенно показательно, что Ремесло говорит уже не об «интересах России», а о борьбе небольшой группы людей в Кремле и спецслужб.
Фактически попытка вернуть Армению в орбиту Москвы провалилась. А молчание госСМИ после выборов выглядит как признание, что Кремлю нечего предъявить — ни обществу, ни самому Путину.