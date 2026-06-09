Бойцы украинской бригады «Хижак» уничтожили необычную цель 9.06.2026, 20:15

Фото: МВД Украины/Telegram

Цель находилась на наземной роботизированной платформе корейского производства.

Украинские защитники из бригады «Хижак» уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня, установленную на наземном роботизированном комплексе (НРК) корейского производства. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что спектр выявленных объектов бригадой «Хижак» обычно широкий: вражеские позиции, пехотинцы, автомобили и бронетехника.

«Однако на днях бойцы обнаружили необычную цель — установку реактивной системы залпового огня, смонтированную на НРК корейского производства. Цель была передана FPV-группе и оперативно поражена», — говорится в сообщении.

Поражение подтвердил пилот «Вектора» с позывным «Каша».

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