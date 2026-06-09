Бойцы украинской бригады «Хижак» уничтожили необычную цель
- 9.06.2026, 20:15
Цель находилась на наземной роботизированной платформе корейского производства.
Украинские защитники из бригады «Хижак» уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня, установленную на наземном роботизированном комплексе (НРК) корейского производства. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Отмечается, что спектр выявленных объектов бригадой «Хижак» обычно широкий: вражеские позиции, пехотинцы, автомобили и бронетехника.
«Однако на днях бойцы обнаружили необычную цель — установку реактивной системы залпового огня, смонтированную на НРК корейского производства. Цель была передана FPV-группе и оперативно поражена», — говорится в сообщении.
Поражение подтвердил пилот «Вектора» с позывным «Каша».