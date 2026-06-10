Путин пытается «впарить» Су-57 Индии
- 10.06.2026, 2:40
На фоне нехватки у Дели истребителей нового поколения.
Российский диктатор Путин предложил Индии совместное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Он заявил, что Москва готова к сотрудничеству «без ограничений», пишет Defense News (перевод - «Униан»).
Отмечается, что Индия и Россия начали совместную программу по разработке истребителя пятого поколения в 2007 году. Однако в 2018 году Индия вышла из проекта из-за опасений по поводу таких вопросов, как стоимость, доступ к технологиям и стелс-возможности самолета. РФ же продолжила разработку самостоятельно.
Во время Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что Су-57 может стать совместным проектом двух стран.
«Мы готовы поставлять Индии этот самолет, продолжать его разработку. У нас нет никаких проблем или ограничений», - сказал он.
В издании отметили, что предложение Путина поступило в критический момент для планов Индии по модернизации своих военно-воздушных сил. Сейчас у Индии нет истребителей пятого поколения, а самым современным самолетом в ВВС страны является французский Rafale четвертого поколения.
В издании подчеркнули, что из-за отставания от других стран, включая Китай, Индия начала взвешивать варианты приобретения стелс-истребителей. Дели ускоряет реализацию собственной программы по разработке передового многоцелевого боевого самолета пятого поколения, но он будет введен в эксплуатацию не раньше 2035 года.
Индийские чиновники пока не ответили на предложение Путина, но еще в апреле тогдашний председатель правления ведущего авиакосмического производителя страны, компании Hindustan Aeronautics Ltd, Д.К. Сунил, рассказал журналистам, что РФ продемонстрировала Индии возможности Су-57.
Аналитики считают, что совместное производство и адаптация истребителей Су-57 является одним из самых масштабных предложений по сотрудничеству в области обороны, сделанных Индии за последние годы. Они не исключают, что Дели может согласиться сотрудничать с РФ.
«Противоположный аргумент заключается в том, что на эти истребители придется перенаправить ресурсы, а кроме того, как только вы их получите, у вас может не остаться стимула продолжать работу над отечественной программой», - добавил Манодж Джоши, заслуженный научный сотрудник Исследовательского фонда Observer Research Foundation в Дели.