Война дронов: полковник британской армии считает, что танки еще рано списывать со счетов 10.06.2026, 0:30

Танки могут стать командными центрами боя.

Хотя поля сражений в Украине и учения НАТО показали уязвимость бронетехники перед беспилотниками, будущее тяжелых машин еще не определено окончательно. Об этом в статье для The Telegraph написал полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал 1-м Королевским танковым полком Великобритании.

Он отметил особенность танкового боя, которая возрастает с развитием технической стороны: эти сложные машины требуют постоянного обслуживания, в том числе в непосредственной близости от фронта. Это обуславливает и рост издержек на подразделения.

При этом, танки, по его мнению, должны продолжать эволюционировать, становясь все более технологичными. Со временем, считает полковник, они станут центрами боя, передвижными командными узлами.

По оценкам, в будущих сражениях до 80 процентов боевой эффективности будут приносить беспилотники и другие роботизированные системы. А 20 процентов – традиционные платформамы, такие как танки Challenger 3 или Ajax, а также ударные вертолеты.

- На поле боя будущего будут использоваться роботизированные боевые машины. Поэтому Challenger 3 должен функционировать как командный узел более широкой цифровой боевой системы, управляя семейством беспилотников и автономных платформ, повышающих как его боевую эффективность, так и живучесть, - пишет он, отмечая такую тенденцию в британской армии: за последние почти 40 лет количество танков сократилось с 700 до 148.

Он говорит, что отдельные эпизоды учений, во время которых пехотинцам удалось уничтожить танк, не показательны: "Танки всегда были уязвимы при действиях без поддержки пехоты. Танки должны быть защищены пехотой. Сегодня они также должны быть защищены дронами и от них должна быть обеспечена оборона".

Однако он согласен с тем, что эпоха массированных бронетанковых формирований, укомплектованных исключительно солдатами, подходит к концу. А на смену ей придет меньшее количество высокоэффективных, объединенных цифровыми технологиями платформ, которые будут командовать на поле боя, где беспилотники и автономные системы будут составлять подавляющую часть боевой мощи.

При этом, напомнил он, в Великобритании вскоре должны опубликовать план инвестиций в оборону. И он призывает обеспечить финансирование танковых войск, чтобы сохранить их потенциал для сдерживания. По его мнению, "сокращение возможностей страны по ведению маневренной бронетанковой войны подорвало бы один из фундаментальных столпов наземного боя".

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