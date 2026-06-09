Оккупанты везут топливо для ВС РФ в багажниках легковых авто 9.06.2026, 22:12

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Логистика россиян разрушена.

Топливо для ВС РФ на оккупированном Юге Украины теперь возят гражданскими автомобилями. Этим оккупанты подставляют мирное население под удары дронов.

Об этом сообщает dialog.ua, ссылаясь на OSINT-проекты Exilenova+ и Supernova+.

Ресурсы обратили внимание на появление многочисленных видео, на которых канистры с бензином для ВС РФ загружают в багажники легковых авто. В одном из роликов люди в кадре сообщают, что везут тонну топлива из Кизилюрта (Дагестан, РФ) в оккупированный Токмак (Запорожская область).

Еще в одном ролике россиянка жалуется на то, что на АЗС в Краснодарском крае перегружают бензин в автоцистерны, замаскированные под обычные грузовые автомобили.

Основатель CIT Руслан Левиев обратил внимание на видео, на котором россияне замаскировали военный урал под обычный самосвал.

- А вот здесь реально российские военные маскируют военную технику под гражданскую, что точно является военным преступлением. На снимке военный Урал, с черными военными номерами, перекрашенный и замаскированный под гражданский самосвал… Такие видео могут спровоцировать новые удары беспилотников по всем подряд гражданским легковым машинам на трассах на юге оккупированных территорий, — отметил эксперт.

По данным командующего Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди, командование В РФ запретило перемещать военные грузовики через главные трассы сухопутного коридора в Крым. Их обязали пользоваться объездными путями, чтобы избежать атак дронов.

С его слов, благодаря дроновым атакам, поток машин по ключевым трассам на оккупированном Юге Украины рухнул на 71 %. Логистика агрессора разрушена. В Крыму острая нехватка топлива.

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