Лидская гимназия претендует на рекорд 9.06.2026, 21:57

Фото: архив Onlíner

16 стобалльников у одного учителя.

9 июня стали известны результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языкам. Сам экзамен прошел 29 мая. Свои знания проверили почти 59 тысяч учеников. 1426 из них заработали максимальные 100 баллов. Выпускники некоторых школ были особенно продуктивны. Так, в гимназии №1 города Лиды сразу 16 учеников получили 100 баллов по русскому языку, пишет «Онлайнер».

Все они учились у одного учителя — Татьяны Глыздовой. Всего в этом году из гимназии выпускается два 11-х класса. И около 75% всех выпускников сдавали русский язык. К слову, подавляющее большинство из них набрали 90+ баллов.

Сама Татьяна Михайловна работает в гимназии уже 30 лет. Как нам рассказали в администрации учебного заведения, «это строгий, требовательный и одновременно очень порядочный, очень добрый и очень профессиональный педагог».

У Татьяны Михайловны есть своя система обучения, она использует в работе много раздаточного материала. Стобалльники среди ее выпускников есть всегда, но 16 человек сразу — это рекорд.

Татьяна Михайловна — заслуженный учитель. Только за последний год два ее ученика стали призерами Международной олимпиады по русскому языку, а в республиканской олимпиаде по этому же предмету ученица получила диплом второй степени.

— Это совместный труд учителя и ребенка. Колоссальный! Татьяна Михайловна использует индивидуальный подход. Она изучает огромное количество современных материалов, много общается с детьми, рассуждает с ними. Проявляет настоящее неравнодушие. Поэтому и отношения у учеников с педагогом очень близкие и доброжелательные. После экзамена дети сразу же шли к ней, чтобы рассказать, как все прошло, — отметили в гимназии.

В этом году средние баллы по русскому и белорусскому языкам в республике превысили 60. По белорусскому языку средний результат составил 63,85 балла, а по русскому — 66,16 балла.

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