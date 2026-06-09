Какой будет погода летом в Беларуси
- 9.06.2026, 22:19
Прогноз синоптиков.
Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич сказала, какой будет погода летом в Беларуси, сообщает БелТА.
- На большей части территории Беларуси прогнозируется положительная аномалия температуры воздуха с вероятностью до 60%, на севере нашей страны - в пределах климатической нормы, - озвучила прогноз на лето Марина Грицкевич.
Как обращает внимание специалист, на большей части страны прогнозируется дефицит осадков с вероятностью до 60%, на западе - до 75%. Только по северо-востоку количество осадков будет в пределах климатической нормы.
В первый месяц лета, отмечает Грицкевич, температура воздуха окажется на один раз выше средних многолетних значений. Что касается осадков, то в июне их количество будет в пределах нормы.