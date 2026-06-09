Какой будет погода летом в Беларуси 9.06.2026, 22:19

Прогноз синоптиков.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич сказала, какой будет погода летом в Беларуси, сообщает БелТА.

- На большей части территории Беларуси прогнозируется положительная аномалия температуры воздуха с вероятностью до 60%, на севере нашей страны - в пределах климатической нормы, - озвучила прогноз на лето Марина Грицкевич.

Как обращает внимание специалист, на большей части страны прогнозируется дефицит осадков с вероятностью до 60%, на западе - до 75%. Только по северо-востоку количество осадков будет в пределах климатической нормы.

В первый месяц лета, отмечает Грицкевич, температура воздуха окажется на один раз выше средних многолетних значений. Что касается осадков, то в июне их количество будет в пределах нормы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com