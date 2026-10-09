78% американцев обвиняют Белый дом в росте цен 5 9.10.2026, 21:16

1,892

Иллюстрационное фото

Опрос.

Четыре из пяти американцев считают, что политика президента США Дональда Трампа способствовала росту цен, который опережает увеличение их доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Согласно исследованию, 78% респондентов, включая 64% сторонников Республиканской партии и 76% независимых избирателей, возлагают по крайней мере часть ответственности за рост цен на Белый дом. Большинство участников опроса также назвали введенные администрацией Трампа пошлины одним из основных факторов повышения стоимости жизни.

При этом 57% избирателей-республиканцев заявили, что расходы на жизнь растут быстрее, чем их заработная плата. По оценке Reuters, такие результаты свидетельствуют о разочаровании части электората политикой Трампа, который во время предвыборной кампании 2024 года обещал быстро снизить инфляцию и цены.

Примерно четверть сторонников Республиканской партии негативно оценивают управление экономикой со стороны президента. Такого же мнения придерживаются 63% независимых избирателей и 92% сторонников Демократической партии.

Негативную оценку получили и действия администрации в борьбе с инфляцией. Политику властей в этой сфере считают неэффективной 68% всех опрошенных, в том числе 40% сторонников республиканцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com