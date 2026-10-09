Лауреат Нобелевской премии мира Пиллай пошутила над Трампом

Лауреат Нобелевской премии мира Пиллай пошутила над Трампом6
- 9.10.2026, 20:47
- 7,066
Судья высмеяла стремление американского лидера получить награду.
Правозащитница Наванетхем Пиллэй, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года, пошутила, что может разделить награду с президентом США Дональдом Трампом, если присутствующие продолжат аплодировать. Об этом стало известно 9 октября.
«Если вы похлопаете еще немного, возможно, я разделю эту награду с Трампом», — заявила Пиллэй.
Видео с реакцией правозащитницы на присуждение премии опубликовала в соцсети X генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. Запись была сделана во время пребывания Пиллэй в Нюрнберге.
Отметим, президент США Дональд Трамп стал героем мемов в соцсетях после того, как не получил Нобелевскую премию мира. Пользователи X публикуют шуточные посты, высмеивая стремление американского лидера получить награду.
Норвежский Нобелевский комитет 9 октября присудил Пиллэй премию мира за усилия по продвижению мира и международного права. С 2008 по 2014 год она занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека, также работала судьей Международного уголовного суда и возглавляла комиссию ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.