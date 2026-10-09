Разработчика российского ядерного бункера отправили в СИЗО 2 9.10.2026, 20:14

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По обвинению во взятке.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Николая Посохова, бывшего руководителя научно-исследовательского центра ВНИИ ГОЧС, участвовавшего в разработке мобильного защитного сооружения «Куб-М», предназначенного в том числе для защиты от последствий ядерного взрыва. Посохов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.

До этого, с января 2026 года, Посохов находился под домашним арестом. С ходатайством об ужесточении меры пресечения выступил следователь Главного следственного управления СК по Москве. Причины такого решения следствия РБК не называет.

По тому же уголовному делу проходит бывший заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов. После задержания в январе его отправили под стражу, и впоследствии арест неоднократно продлевали. О задержании обоих фигурантов стало известно 31 января. Подробности предполагаемой взятки публично не раскрывались. По части 6 статьи 290 УК РФ, по которой предъявлено обвинение, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

ВНИИ ГОЧС занимается разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также системами связи и оповещения населения и средствами радиационной, химической и биологической защиты.

В 2015 году институт по заказу МЧС начал разработку мобильного укрытия «Куб-М», серийное производство которого стартовало осенью 2024 года. Согласно описанию на сайте ВНИИ ГОЧС, сооружение предназначено для защиты людей, в частности, от ударной волны, светового излучения и радиации при ядерном взрыве. Внутри «Куба-М» предусмотрены запасы питьевой воды и продуктов, санузлы, вентиляция и места для отдыха. Сам Посохов в интервью РБК рассказывал, что комплекс в максимальной комплектации способен выдержать прямое попадание ракеты HIMARS.

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