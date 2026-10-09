Швейцарские ученые создали дрон, способный подняться на высоту более 10 км 3 9.10.2026, 19:44

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ПВО не достанет.

Швейцарская компания Meteomatics, специализирующаяся на метеорологических технологиях, представила мультикоптер Strato, который, по ее заявлениям, достиг высоты 10 438 метров.

Это позволило аппарату собирать атмосферные данные на высотах, которые обычно контролируются с помощью метеорологических аэростатов, пишет Interesting Engineering.

Устройство под названием Strato предназначено для измерения температуры, влажности, атмосферного давления и скорости ветра во время полета через различные слои атмосферы. Компания Meteomatics утверждает, что это первый мультикоптер, способный собирать данные атмосферных профилей от поверхности земли до стратосферы.

Дрон способен выдерживать устойчивый ветер скоростью до 128 км/ч и использует активную систему защиты от обледенения, предотвращающую нарастание льда на пропеллерах. Эти функции разработаны для обеспечения его работы в холодных и ветреных условиях, характерных для больших высот.

В отличие от обычных метеозондов, которые дрейфуют по ветру и, как правило, не используются повторно, Strato может лететь к выбранному месту, проводить измерения и возвращаться в точку запуска. Компания утверждает, что это позволяет операторам собирать метеорологические данные тогда и там, где это необходимо.

Strato оснащен аэродинамическим корпусом и системами активного управления с учетом ветровых условий, что позволяет ему сохранять устойчивость при сильном встречном ветре. Система разработана для поддержания стабильности полета во время сбора данных на различных высотах. Встроенная противообледенительная система автоматически подогревает винты при обнаружении обледенения. Кроме того, аппарат имеет влагозащищенную конструкцию, обеспечивающую работоспособность во время дождя и в других условиях повышенной влажности.

Во время полета Strato передает оператору телеметрические данные в режиме реального времени, включая высоту, ветровые условия, температуру и оповещения об обледенении. Это позволяет операторам контролировать летательный аппарат и атмосферные условия во время набора высоты и снижения.

Компания не раскрыла емкость аккумулятора Strato, продолжительность полета, массу полезной нагрузки или условия, при которых аппарат достиг заявленной максимальной высоты. Она также не предоставила независимого подтверждения заявленного рекорда высоты.

«Десять лет назад дрон, способный эффективно летать в стратосферу для сбора метеорологических данных, был несбыточной мечтой. Сегодня мы воплотили её в реальность», — сказал доктор Мартин Фенглер, генеральный директор Meteomatics.

Метеорологические аэростаты, оснащенные приборами, называемыми радиозондами, остаются основным методом измерения условий на больших высотах над поверхностью Земли. Эти приборы фиксируют параметры атмосферы во время подъема аэростатов, однако запуски обычно осуществляются по фиксированному графику. Это приводит к пробелам в данных наблюдений, особенно в верхней тропосфере, где скоростные воздушные потоки могут влиять на погодные системы и авиационные операции.

Система Strato разработана для устранения этих пробелов путем сбора данных измерений в определенных местах и в заданное время. Такие наблюдения могут помочь авиакомпаниям оценить условия полета, а аэрокосмическим операторам — погодные условия при подготовке к запуску. В компании Meteomatics утверждают, что собранные данные также будут использоваться для поддержки их моделей прогнозирования погоды высокого разрешения US1k и Euro1k. Эти модели предназначены для формирования локализованных прогнозов на основе атмосферных измерений и другой метеорологической информации.

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