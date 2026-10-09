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На выборах в Перу победил Гитлер Муссолини

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  • 9.10.2026, 19:15
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На выборах в Перу победил Гитлер Муссолини
Гитлер Муссолини Симеон Флорес
Фото: Courtesy of Peruvian electoral authority

Он баллотировался от левоцентристской партии.

Гитлер Муссолини Симеон Флорес выиграл с перевесом в 25 голосов в Керопалке, районе с чуть более 730 жителей в департаменте Уануко, баллотируясь от левоцентристской партии «Аора Насион». Он не первый избранный в Перу Гитлер.

Перуанец по имени Гитлер Муссолини был избран мэром небольшого анденского округа после того, как с минимальным преимуществом выиграл местные выборы, баллотируясь от левой партии, передает Euronews.

45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес выиграл борьбу за пост мэра Керопалки, округа в провинции Лаурикоча департамента Уануко к северу от Лимы, выступая от центристско-левой партии «Ahora Nación».

Он получил 229 голосов — 34,5 % из 663 действительных бюллетеней в Керопалке — опередив своего ближайшего соперника, Гаспара Бенильде Осорио Замбрано из партии «Popular Renewal Peru», набравшего 204 голоса, или 30,8 %.

Согласно официальным данным за 2024 год, численность населения округа оценивается чуть более чем в 730 человек.

Симеон Флорес также руководит инвестиционной группой Simeon Sac в Пилько Марка, в том же департаменте.

Голосование проходило в рамках региональных и муниципальных выборов по всей Перу после победы праворадикальной Кейко Софии Фухимори на президентских выборах в стране.

Это не первый случай, когда в этой южноамериканской стране избиратели голосуют за человека по имени Гитлер.

Представитель центр-правой партии «Мы — Перу» Гитлер Альба занимал пост мэра другого небольшого анденского городка Юнгар с 2011 по 2014 год.

В 2018 году он вышел на выборы против Леннина Владимира Родригеса Вальверде, который пытался оспорить законность его выдвижения. Альба победил других кандидатов, набрав 47,7 % голосов.

Назвав себя «хорошим Гитлером», Альба вел кампанию под лозунгами «Гитлер возвращается» и «Гитлер с народом».

Он тогда заявлял, что его отец не знал о наследии нацистского диктатора Германии, когда выбирал ему имя.

Депутат и хирург Гитлер Сааведра работал в Конгрессе Перу от партии «Мы — Перу» с 2021 года и до своей смерти в 2024 году в возрасте 46 лет.

Для перуанцев нередко выбирать детям исторические или просто необычные имена, не обращая внимания на их отрицательные или спорные коннотации.

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