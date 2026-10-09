SpaceX займется мобильной связью 2 9.10.2026, 20:02

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Фото: Adam88/Pond5 Images/IMAGO

Компания Илона Маска покупает портфель частот.

Американская аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска договорилась о покупке у инвестиционной компании Grain Management крупного пакета частот, намереваясь выйти на рынок мобильной связи. Об этом компания сообщила в четверг, 8 октября, указав, что это расширит возможности спутниковой сети Starlink, передает DW.

В настоящее время Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет через спутники, однако для приема сигнала требуется специальный терминал с антенной и прямая видимость спутника. Приобретенные лицензии в диапазоне 800 МГц позволят передавать сигнал на обычные устройства, включая смартфоны, а также обеспечивать связь внутри зданий.

We announced an agreement to acquire a nationwide low-band spectrum license portfolio that will pave the way for @Starlink to become a major mobile carrier in the US. With this new spectrum and our Gen2 constellation, Starlink Mobile can ensure Americans have access to high-speed mobile broadband no matter where they are → https://t.co/1Uaf48v5pm — SpaceX (@SpaceX) October 8, 2026

Стоимость соглашения официально не раскрывается. По данным газеты The Wall Street Journal, она может составлять около 8 млрд долларов. Сделка еще должна быть одобрена Федеральной комиссией по связи США (FCC).

После публикации сообщения SpaceX о покупке частот акции крупнейших телекоммуникационных операторов резко снизились. На предварительных торгах в США бумаги T-Mobile US, Verizon и AT&T теряли от 5,5% до 7,4%. В Европе акции Deutsche Telekom подешевели на 6,5%, Vodafone - на 4,1%, Orange - на 2,3%, а Telefonica - на 3,9%. Одновременно акции SpaceX выросли примерно на 4%.

Илон Маск заявил, что благодаря сделке компания сможет обеспечить связью всю территорию США, включая регионы, где сегодня отсутствует мобильный интернет.

По оценке аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, конкуренция SpaceX с традиционными операторами, вероятно, будет развиваться постепенно и в первую очередь затронет именно сельские и малонаселенные районы, где мобильное покрытие остается ограниченным.

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