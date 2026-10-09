В Италии украли 30 тысяч бутылок вина стоимостью около €5 млн

В Италии украли 30 тысяч бутылок вина стоимостью около €5 млн14
- 9.10.2026, 19:03
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Крупнейшая в истории старны кража вина произошла на тосканской винодельне.
Крупнейшая в истории Италии кража вина произошла на винодельне Marchesi Antinori в Тоскане: похищено 30 тысяч бутылок на общую сумму около €5 млн. Об этом сообщил исполнительный директор компании Ренцо Котарелла, пишет Сorriere della Sera.
По данным следствия, в ночь на воскресенье как минимум семь человек в масках проникли на склад в городе Кортона в провинции Ареццо. Преступники отключили сигнализацию и вывели из строя камеры видеонаблюдения, после чего использовали погрузчики самой винодельни для загрузки бутылок в два больших грузовика.
Среди украденного — около 10 тысяч бутылок Solaia урожая 2023 года, а также вина Tignanello и Guado al Tasso. Годовой объем производства Solaia составляет всего 60–70 тысяч бутылок, что делает кражу особенно ощутимой. Стоимость одной бутылки этих марок варьируется от €120 до €500.
«Это, безусловно, очень подготовленная банда, возможно, та же, что нападала на другие винодельни Италии в последние месяцы», — заявил Котарелла.
По его словам, кража такого масштаба никогда ранее не происходила в Италии. Полиция и карабинеры ведут расследование, но пока никто не арестован.
Компания уже уведомила своих клиентов по всему миру, предупредив их о необходимости проявлять осторожность в отношении предложений вина вне официальных каналов продаж. Покупка похищенного может квалифицироваться как сбыт краденого.
«Два грузовика с товаром не могут просто исчезнуть в воздухе. Дороги Тосканы полны камер, возможно, с небольшой долей удачи нам удастся вернуть хотя бы часть бутылок», — сказал Котарелла.
Винодельня Marchesi Antinori основана в 1385 году и управляется 26-м поколением семьи Антинори. Компания экспортирует продукцию в 170 стран, а ее выручка в прошлом году составила €263 млн.