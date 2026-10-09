Bloomberg: Китай и ЕС уладили главный спор без торговой войны 9.10.2026, 18:54

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Фото: Reuters

Пекин и Брюссель провели двухдневные переговоры.

Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине, передает Bloomberg со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Подробности договоренности китайское ведомство не раскрыло. Переговоры провели министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Министерство коммерции КНР также сообщило о договоренностях в сфере экспортного лицензирования. Китай задействует механизм «зеленого коридора» для упрощения выдачи разрешений на экспорт в ЕС редкоземельных металлов и постоянных магнитов. Евросоюз, в свою очередь, будет содействовать выдаче разрешений на экспорт в КНР товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Китай и Евросоюз договорились провести новые переговоры в марте 2027 года.

Одним из главных предметов разногласий между Пекином и Брюсселем стал рост поставок китайских гибридных автомобилей, на которые не распространяются дополнительные пошлины ЕС, введенные на электромобили. По данным Bloomberg, в августе на автомобили китайского производства пришлось около четверти продаж гибридов в Европе.

До переговоров Евросоюз рассматривал возможность временно ограничить импорт китайских гибридов с помощью тарифных квот, при которых поставки сверх установленного объема облагались бы дополнительными пошлинами. Еврокомиссия также могла распространить такой механизм на другие отрасли. На тот момент окончательное решение принято не было.

Китай перед переговорами отверг предложение ЕС добровольно ограничить экспорт подключаемых гибридных автомобилей. По данным Financial Times, месячные поставки таких машин выросли с примерно 3,8 тыс. в октябре 2024 года до 50 тыс. в июле 2026 года — более чем в 13 раз.

Торговый дефицит ЕС с Китаем превышает €1 млрд в день. Торговые разногласия между сторонами обострились в 2024 году после введения Евросоюзом дополнительных пошлин на китайские электромобили. Еврокомиссия объяснила решение результатами расследования, в ходе которого пришла к выводу о «несправедливом» субсидировании китайских производителей. Пошлины составили 17,4% для BYD и 37,6% для SAIC.

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