Смерть от чумы в Сибири: в РФ отрицают утечку инфекции

Смерть от чумы в Сибири: в РФ отрицают утечку инфекции3
- 9.10.2026, 18:45
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Власти РФ также заявили о прекращении медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с погибшей.
Российские власти заявили о завершении мер пресечения после смерти 28-летней работницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Как пишет Bloomberg со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, по результатам расследования у умершей диагностировали внебольничную пневмонию, а аварий или нарушений техники безопасности при работе с патогенными микроорганизмами в институте не обнаружили.
Российская сторона также заявила о прекращении медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с погибшей. По ее данным, специалисты «провели почти 5000 лабораторных анализов и утверждают, что никаких опасных инфекций обнаружено не было».
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о принудительном карантине и тестировании около 200 человек, находившихся в контактной группе. Инцидент вызвал международный резонанс и беспокойство в мире из-за опасений возможной вспышки легочной чумы. Медленная и ограниченная официальная коммуникация со стороны российских органов власти лишь усилила волну и сравнений с началом пандемии COVID-19.
Как сообщал Charter97.org, ранее мать погибшей работницы Иркутского противочумного института рассказала свою версию произошедшего.