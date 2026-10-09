Смерть от чумы в Сибири: в РФ отрицают утечку инфекции 3 9.10.2026, 18:45

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ФОТО: AP

Власти РФ также заявили о прекращении медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с погибшей.

Российские власти заявили о завершении мер пресечения после смерти 28-летней работницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Как пишет Bloomberg со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, по результатам расследования у умершей диагностировали внебольничную пневмонию, а аварий или нарушений техники безопасности при работе с патогенными микроорганизмами в институте не обнаружили.

Российская сторона также заявила о прекращении медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с погибшей. По ее данным, специалисты «провели почти 5000 лабораторных анализов и утверждают, что никаких опасных инфекций обнаружено не было».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о принудительном карантине и тестировании около 200 человек, находившихся в контактной группе. Инцидент вызвал международный резонанс и беспокойство в мире из-за опасений возможной вспышки легочной чумы. Медленная и ограниченная официальная коммуникация со стороны российских органов власти лишь усилила волну и сравнений с началом пандемии COVID-19.

Как сообщал Charter97.org, ранее мать погибшей работницы Иркутского противочумного института рассказала свою версию произошедшего.

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