Власти Черногории выдворят автора Z-канала «Рыбарь» 5 9.10.2026, 18:18

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Иллюстрационное фото

Вместе с супругой и другими пропагандистами.

Власти Черногории решили выдворить из страны пропагандиста Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу и еще троих сотрудников проекта. Решение приняли после совместной операции полиции и Агентства национальной безопасности (ANB), передает местное издание Vijesti.

Страну помимо Звинчука должны покинуть его супруга Валерия, Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко. «После проведения уголовно-оперативной и разведывательной обработки было установлено, что данные лица не могут продолжать пребывание в Черногории, и в соответствии с Законом об иностранцах были приняты решения об их высылке из Черногории по соображениям национальной и внутренней безопасности государства»,— указано в пресс-релизе полиции, который цитирует издание.

Vijesti пишет, что россияне проживали в отеле в городе Рисане. Оттуда их доставили в отдел полиции. У них изъяли дрон, фотоаппарат, камеру GoPro, телефоны. Премьер-министр, комментируя причины задержания россиян, говорил о «попытках гибридных действий и дестабилизации».

Правоохранительные органы напомнили, что Михаил Звинчук находится под санкциями ЕС, которые запрещают ему въезд на территорию европейских стран..

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