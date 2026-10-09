Премьер Черногории заявил о защите курса на евроинтеграцию после задержания основателя «Рыбаря» 9.10.2026, 13:35

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Милойко Спайич

Фото: Sean Gallup/ Getty Images

Политик раскрыл посыл успешной операции.

Задержание создателя российского провоенного медиапроекта «Рыбарь» Михаила Звинчука обусловлено защитой национальных интересов Черногории, заявил ее премьер-министр Милойко Спаич. По его словам, страна постоянно сталкивается с «попытками гибридного воздействия и дестабилизации» на пути к евроинтеграции. «Посыл сегодняшней успешной операции, в ходе которой был задержан глава информационной сети «Рыбарь», ясен: государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не сможет поставить под угрозу наше европейское будущее», — отметил Спаич.

Премьер сообщил, что для задержания Звинчука были «серьезные основания, требующие тщательной проверки каждой зацепки и рассмотрения каждого звена в более широком контексте». «Мы не будем разглашать то, что должно оставаться в сфере компетенции спецслужб», — сказал Спаич, добавив, что «сейчас не время для поспешных заявлений, но и наивных выводов делать не стоит». Звинчука и его команду из четырех человек, включая жену, задержали утром 9 октября в Рисане. Источники местных СМИ в силовых структурах сообщили, что операция проводилась полицией и Агентством национальной безопасности (АНБ) с целью пресечения гибридной деятельности сети «Рыбарь».

Судя по публикациям в телеграм-канале проекта, задержанные снимали фильм о евроинтеграции Черногории для пропагандиста Владимира Соловьева. По данным Vijesti, черногорские спецслужбы несколько дней следили за командой «Рыбаря». В АНБ считают, что фильм Звинчука должен был представить евроинтеграцию как «политически навязанное извне решение», которое нанесет серьезный удар по туристическому сектору, экономической стабильности и национальным интересам Черногории.

Сам Звинчук до своего задержания рассказывал, что смог попасть в Черногорию, потому что на границе его не проверили по базам. «Вы всегда можете нарваться на погранца-д******а, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных (как в моем случае)», — писал пропагандист в сторис.

Звинчук находится под санкциям Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и Австралии. Деятельность «Рыбаря» связывают с российскими государственными и разведывательными структурами, пропагандой кремлевских нарративов и войны в Украине, а также с информационными операциями за рубежом. В 2024 году Госдепартамент США обвинил проект во вмешательстве в американские выборы, разжигании межпартийной и расовой розни и назначил вознаграждение в $10 млн за информацию о его сотрудниках.

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