закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Черногории задержали создателя Z-канала «Рыбарь»

8
  • 9.10.2026, 11:50
  • 6,476
В Черногории задержали создателя Z-канала «Рыбарь»

Операция проводилась в городе Рисан.

В пятницу утром в Черногории был задержан руководитель российской пропагандистской информационной сети «Рыбарь» Михаил Звинчук вместе с несколькими его сообщниками.

Об этом изданию Vijesti сообщили представители силовых структур Черногории.

Операция проводилась в городе Рисан.

Среди задержанных также жена пропагандиста и его сотрудница Валерия Звинчук и еще три человека.

Согласно той же информации, полиция Черногории в сотрудничестве и координации с Агентством национальной безопасности (ANB) проводит операцию, направленную на пресечение гибридных действий этой сети, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния.

Британское правительство определило Звинчука как совладельца и генерального директора компании «Рыбарь», заявив, что эта сеть частично координируется Администрацией президента России, получает финансирование от государственной корпорации «Ростех» и сотрудничает с представителями российских спецслужб. Звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США внес его в список лиц, причастных к злонамеренным операциям влияния, направленным против избирательного процесса в США.

Госдепартамент в рамках своей программы «Награда за справедливость» предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение иностранных субъектов, причастных к вмешательству в выборы в США, в том числе и вероятных сообщников «Рыбаря», или предотвратить такую деятельность.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук