В Черногории задержали создателя Z-канала «Рыбарь» 8 9.10.2026, 11:50

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Операция проводилась в городе Рисан.

В пятницу утром в Черногории был задержан руководитель российской пропагандистской информационной сети «Рыбарь» Михаил Звинчук вместе с несколькими его сообщниками.

Об этом изданию Vijesti сообщили представители силовых структур Черногории.

Операция проводилась в городе Рисан.

Среди задержанных также жена пропагандиста и его сотрудница Валерия Звинчук и еще три человека.

Согласно той же информации, полиция Черногории в сотрудничестве и координации с Агентством национальной безопасности (ANB) проводит операцию, направленную на пресечение гибридных действий этой сети, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния.

Британское правительство определило Звинчука как совладельца и генерального директора компании «Рыбарь», заявив, что эта сеть частично координируется Администрацией президента России, получает финансирование от государственной корпорации «Ростех» и сотрудничает с представителями российских спецслужб. Звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США внес его в список лиц, причастных к злонамеренным операциям влияния, направленным против избирательного процесса в США.

Госдепартамент в рамках своей программы «Награда за справедливость» предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение иностранных субъектов, причастных к вмешательству в выборы в США, в том числе и вероятных сообщников «Рыбаря», или предотвратить такую деятельность.

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