Медведев занервничал после задержания основателя Z-канала «Рыбарь» 8 9.10.2026, 14:39

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Дмитрий Медведев

Фото: Getty Images

Экс-президент РФ увидел в этом начало охотничьего сезона.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание администратора Z-паблика «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории. Он пригрозил задержаниями в России граждан США и Европы с целью «восстановления обменного фонда».

«Теперь, вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд, чтобы вытаскивать своих», — заявил чиновник. По его словам, в Европе «потенциально на всех россиян объявлен охотничий сезон", и «арестовать могут кого угодно».

Завершил свое обращение Медведев пословицей: с волками жить — по-волчьи выть.

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