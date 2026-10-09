Business Insider: Миллиардеры одержимы идеей омоложения 7 9.10.2026, 18:24

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Иллюстрационное фото

Богачи Кремниевой долины инвестируют в технологии клеточного перепрограммирования.

Миллиардеры Кремниевой долины, включая основателя Amazon Джеффа Безоса, сооснователя PayPal и Palantir Питера Тиля и главу OpenAI Сэма Альтмана, инвестируют в стартапы, разрабатывающие технологии клеточного перепрограммирования. Метод призван возвращать клетки в более молодое состояние и бороться с возрастными заболеваниями. Об этом пишет Business Insider.

Одним из направлений исследований занимаются Altos Labs, которую поддерживает Безос, Retro Biosciences, поддерживаемая Альтманом, и New Limit, получившая $435 млн в рамках раунда финансирования под руководством фонда Founders Fund, основанного Тилем. Последняя планирует начать испытания терапии по перепрограммированию клеток печени на людях в 2027 году.

До недавнего времени клеточное перепрограммирование испытывали только на животных. Первой к испытаниям на людях приступила Life Biosciences, которая применяет экспериментальную терапию для лечения глаукомы — заболевания, способного привести к потере зрения.

Накануне компания сообщила первые данные о безопасности процедуры. Терапию прошли три пациента: она включает инъекцию в глаз и восьминедельный курс ежедневного приема антибиотиков, активирующих факторы омоложения клеток. По данным Life Biosciences, серьезных побочных эффектов не было. У двух из трех участников обследование выявило значительное улучшение зрения.

Специалист по лечению глаукомы Джеймс Цай назвал результаты многообещающими, но подчеркнул, что выводы делать рано: пока не известно, удалось ли терапии восстановить ткани глаза или она лишь улучшила передачу электрических сигналов.

По данным The Wall Street Journal, за последние 25 лет в индустрию долголетия вложили более $5 млрд. Инвесторов интересуют технологии, способные замедлить или обратить вспять старение, лечить возрастные заболевания и продлевать жизнь. Средний объем инвестиций в такие компании за последнее десятилетие вырос более чем на 20% и в 2025 году достиг почти $43 млн.

Так, Тиль вложил около $700 млн в десятки стартапов, занимающихся продлением жизни, Альтман инвестировал $180 млн в Retro Biosciences, а глава Coinbase Брайан Армстронг выступил одним из основателей New Limit.

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