Сегодня отмечается Международный день пива и пиццы 2 9.10.2026, 18:04

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В пиццериях и пивных заведениях могут проводиться специальные акции.

9 октября во всем мире отмечают Международный день пива и пиццы — неофициальный гастрономический праздник одного из самых популярных сочетаний в мире.

Международный день пива и пиццы — довольно молодой праздник. Его учредили в 2016 году. Инициатором стал Ник Саулино — веб-разработчик и большой поклонник пиццы и пива. Он обратил внимание на то, что для множества популярных продуктов уже существуют отдельные тематические дни, а для классического сочетания пиццы и пива такого повода не было. Поэтому Саулино решил создать собственный праздник и посвятить его именно этой паре.

Для нового праздника выбрали 9 октября. Дата не связана с каким-либо древним историческим событием или традиционным итальянским фестивалем. Это современная инициатива, которая распространилась через интернет, календари гастрономических дат, заведения общественного питания и социальные сети. Со временем 9 октября стали использовать как повод для тематических акций, дегустаций и встреч друзей.

Именно поэтому важно не путать этот день с Международным днем пива, который отмечается в первую пятницу августа, или с отдельными днями пиццы. День пива и пиццы посвящен именно их сочетанию. Его главная идея проста — вспомнить о двух продуктах, которые давно стали частью повседневной жизни во многих странах. А заодно собраться за столом с друзьями или семьей.

В пиццериях и пивных заведениях 9 октября могут проводиться специальные акции, дегустации и тематические меню. Некоторые заведения предлагают попробовать несколько сортов напитка вместе с различными видами пиццы.

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