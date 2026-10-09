Поезд Адлер–Минск прямо в пути поехал в Оршу вместо Гомеля 4 9.10.2026, 19:09

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БЖД сообщила, что произошло.

В Белорусской железной дороге сообщили об изменении маршрута и расписания поезда Адлер-Минск прямо в пути.

Так, РЖД передала в БЖД информацию о необходимости 9 октября скорректировать маршрут поезда Адлер-Минск (№301) по техническим причинам. Пассажирский состав отправился из Адлера вечером 7 октября и должен был прибыть в Минск 9 октября в 19.03. Однако в пути изменился его маршрут и расписание. Вместо Гомеля пассажирский состав направился в Оршу, а уже оттуда - в Минск.

– В Минск поезд прибудет в 18.30 вместо 19.03, - уточнили в пресс-службе.

Также в БЖД сказали, что пассажиров, которые ехали этим поездом до Гомеля, из Минска дополнительным поездом доставят в областной центр. Поезд Минск - Гомель (№612) отправится из белорусской столицы 9 октября в 20.26 и прибудет в Гомель в 23.55.

А пассажиры, у которых были билеты на поезд Адлер - Минск от Гомеля до Минска, смогут уехать поездом Гомель - Минск (№611). Он отправился из Гомеля 9 октября в 14.38 и прибудет в Минск в 19.03.

Кроме того, измененным маршрутом будет следовать 9 октября и поезд Минск-Адлер (№302). До Гомеля состав будет следовать по расписанию, а потом уже - измененным маршрутом пойдет через Могилев, Оршу, Брянск и дальше уже по своему маршруту.

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