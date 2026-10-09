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Лукашенко не дает покоя Пашинян

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  • 9.10.2026, 18:14
  • 14,424
Лукашенко не дает покоя Пашинян
Фото: Reuters

Диктатор попытался пошутить над премьером Армении во время фотосессии.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко попытался пошутить над премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время общей фотосессии лидеров стран СНГ на саммите в Туркменистане.

На кадрах главы государств выстраиваются для фотографирования у государственных флагов, расположенных в алфавитном порядке. Пашинян занимает место между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Лукашенко.

«Никуда он от нас не денется. Будешь теперь между», — сказал Лукашенко.

Отметим, между Лукашенко и армянским премьером уже давно искрит. Лукашенко несколько раз по-хамски заявлял, что «Армения никому не нужна». Пашинян жестко отвечал белорусскому диктатору.

Как сообщал Charter97.org, на саммите СНГ диктатора Беларуси и премьера Армении посадили рядом.

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