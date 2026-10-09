Один из районов Беларуси пополнится сразу 27 населенными пунктами 3 9.10.2026, 18:43

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Чиновники бросились выполнять приказ Лукашенко.

27 населенных пунктов сразу трех районов Беларуси переносят в Дрибинский район. Решение о расширении границ последнего обсудил и поддержал Могилевский областной «cовет депутатов», пишет БелТА.

Так, на внеочередной 27-й сессии «совета депутатов» напомнили, что изменения производят, исполняя поручение диктатора Александра Лукашенко.

По словам начальника главного управления землеустройства Могилевского облисполкома Ирины Петрученя, площадь Дрибинщины увеличится более чем на 20 тысяч гектаров, причем свыше 8,5 тысячи из них - сельскохозяйственные земли. Также специалист отметила включение в новые границы района 27 населенных пунктов: два перейдут из Горецкого района, семь - из Могилевского и сразу 18 - из Чаусского.

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