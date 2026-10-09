El Pais: ЕС готовит подход «плохого банка» для активов России 9.10.2026, 19:51

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Это позволит направить средства Украине.

Еврокомиссия изучает возможность создания специальной финансовой структуры, которая позволит снизить гипотетические юридические риски, связанные с российскими активами, пишет El Pais со ссылкой на источники. По словам высокопоставленного чиновника в Брюсселе, инструмент называют «плохим банком, но с рядом отличий».

Основная цель новой инициативы — перенаправление российских активов Украине, минуя юридические и финансовые ловушки, в которые угодил бельгийский депозитарий Euroclear — именно здесь хранится большая часть активов России, пишет газета.

Предложенный подход предполагает отделение этих активов и связанных с ними рисков от Euroclear. Создание специальной европейской структуры позволит «перенести» проблему из бельгийской юрисдикции на уровень всего ЕС. Как пояснил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, это позволит распределить возможные судебные иски со стороны Москвы между всеми государствами-членами союза.

«После того, как эти средства окажутся под контролем новой структуры ЕС, их можно будет использовать для финансирования операции для Украины, а риск претензий со стороны России будет распределен между государствами-членами», — заявил высокопоставленный чиновник в Брюсселе.

Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу военной операции составлял около $300 млрд (не входят активы частных лиц), точный размер средств остается неизвестным.

В конце прошлого года ЕС бессрочно заморозил €210 млрд российских активов. До этого заморозка продлевалась каждые шесть месяцев и требовала единогласного решения всех стран блока.

Группа стран, включая Испанию, Швецию, Нидерланды и Польшу, уже направила руководству ЕС письмо с призывом немедленно возобновить обсуждение «новых вариантов» использования российских средств. Министры иностранных дел этих государств подчеркнули, что запланированного кредита в €90 млрд будет недостаточно для помощи Украине.

«Плохой банк» — финансовая организация, своеобразная «санитарная зона», которую создают во время кризиса для очистки балансов обычных коммерческих банков от проблемных, невозвратных или «токсичных» активов.

При этом менеджеры сосредотачиваются исключительно на взыскании как можно большей стоимости проблемных активов с течением времени.

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