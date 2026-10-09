Axios узнал об инструкциях Трампа для Уиткоффа и Кушнера по Украине

Axios узнал об инструкциях Трампа для Уиткоффа и Кушнера по Украине3
- 9.10.2026, 20:08
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Переговоры спецпосланников президента США с украинской стороной проходят в Майами 9 и 10 октября.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер накануне переговоров с украинской делегацией представили Дональду Трампу последнюю версию американского предложения по урегулированию российско-украинского конфликта и получили его инструкции, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
В беседе также участвовали министр финансов Скотт Бессент и заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидем.
Переговоры с украинской стороной проходят в Майами 9 и 10 октября. С украинской стороны в них участвуют глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, директор по внешней разведке Рустем Умеров, дипломатический советник Сергей Кислица и депутат парламента Давид Арахамия.
На встрече стороны обсуждают возможность частичного прекращение огня. По данным украинской стороны, они готовы на этот шаг. Аналогичные вопросы уже обсуждались в июле. Кроме того, на повестке дня так называемый «план послевоенного процветания».
После Майами Уиткофф и Кушнер могут вновь поехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.