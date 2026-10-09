Эфиопия заявила о нападении Эритреи 5 9.10.2026, 20:26

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Иллюстрационное фото

Аддис-Абеба сообщает о «полномасштабном вторжении» Асмэры.

Эфиопия обвинила Эритрею в «полномасштабном вторжении» и заявила, что вынуждена защищаться. Об этом 9 октября сообщило Reuters со ссылкой на письмо министра иностранных дел Эфиопии Гедиона Тимотеоса к ООН.

Еще 1 октября Эфиопия разорвала дипломатические отношения с Эритреей и дала ее дипломатам 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Как сообщала The Wall Street Journal, это произошло через несколько часов после атаки дронов на два оборонных объекта в эфиопской столице Аддис-Абебе, в том числе штаб вооруженных сил.

Эфиопские власти обвинили Эритрею в вооружении и поддержке повстанцев в Тыграе. Уже тогда разрыв дипломатических отношений вызывал опасения, что внутренний конфликт в Эфиопии может перерасти в прямую войну между двумя странами.

Сейчас же, по словам министра, эритрейские войска продвинулись вглубь территории Эфиопии на расстояние до 60 км. Письмо было направлено членам Совета Безопасности ООН.

«Это вопиющий акт агрессии, который дает Эфиопии основания реализовать свое неотъемлемое право на самооборону», — говорится в документе.

Свидетели рассказали Reuters, что на этой неделе видели эритрейских военных на севере Эфиопии. За несколько дней до этого страны разорвали дипломатические отношения.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель в ответ обвинил Эфиопию в том, что она фактически ведет против его страны «неспровоцированную агрессивную войну» уже более трех лет. По его словам, Аддис-Абеба использует нынешний конфликт, чтобы захватить эритрейский порт Асеб и восстановить выход к Красному морю.

Вопрос присутствия эритрейских войск в Эфиопии он в заявлении не прокомментировал. Ранее Гебремескель назвал сообщения о вторжении частью эфиопского плана оправдать войну.

По данным организации ACLED, которая отслеживает вооруженные конфликты, 7–8 октября эритрейские силы, отступавшие с позиций вблизи города Адиграт в регионе Тыграй, подверглись ударам беспилотников. Возможно, их нанесли эфиопские военные. Житель Адиграта рассказал, что ночью и утром 9 октября слышал повторные взрывы в нескольких километрах от города.

Правительственные силы Эфиопии в последние дни продолжали продвигаться в Тыграе. Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила, что 11 октября возобновит полеты в столицу региона Мекелле.

Reuters напоминает, что Эфиопия лишилась выхода к морю после получения Эритреей независимости в 1993 году. Аддис-Абеба называет его восстановление вопросом своего существования, однако заявляла, что стремится достичь этого мирным путем и посредством диалога.

В 2018 году страны заключили мирное соглашение, за которое премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира. Во время войны в Тыграе в 2020–2022 годах Эритрея поддерживала эфиопское правительство, но в конце конфликта отношения снова ухудшились.

Сейчас Эфиопия обвиняет Эритрею в поддержке повстанческого альянса, который с 23 сентября воюет против федеральных войск в регионах Тыграй, Амхара и Афар. Эритрея это отрицает. По данным Reuters, нынешние бои стали самой большой эскалацией насилия после войны в Тыграе, которая унесла сотни тысяч жизней.

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