В США 99-летняя бабушка прыгнула в толпу на концерте и установила мировой рекорд 1 9.10.2026, 20:36

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Паулина Кана

Фото: Bradley Meinz/The Guardian

Американка поделилась своими ощущениями.

В США 99-летняя бабушка прыгнула в толпу на концерте и установила мировой рекорд, пишет The Guardian.

Паулина Кана из Огайо играла в баскетбол с внуком Россом. Он снял видео, как бабушка блокирует его бросок, выложил в сеть — и ролик стал вирусным. Позже они решили снять документальный фильм о жизни пенсионерки и составили список желаний. Один из пунктов — побить мировой рекорд. Выбор пал на прыжок в толпу во время концерта.

Знакомый кантри-певец Брэнтли Гилберт согласился помочь Паулине на своем концерте. В толпе было 20 тысяч человек, которые на руках носили женщину словно по волнам после ее прыжка со сцены.

«Меня держали так больше трех минут — почти целую песню. Я раскинула руки и почувствовала, что могу дотронуться до неба», — поделилась своими ощущениями американка.

Кана рассказала, что выросла на ферме, была младшей из семи детей. Во время Второй мировой делала боеприпасы, работала на заводах до 83 лет.

«Никогда не поздно жить своей лучшей жизнью. Если хотите что-то новое — делайте сейчас», — подытожила Паулина.

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