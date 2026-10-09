В Варшаве прошла встреча глав парламентов стран Веймарского треугольника и Украины
- 9.10.2026, 21:15
Детали встречи.
Веймарский треугольник должен подать мощный сигнал о сотрудничестве во имя мира в Европе. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажасты по итогам встречи председателей парламентов Польши, Германии и Франции с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, передает «Польское радио».
По словам Чажастого, встречи в формате Веймарского треугольника на уровне руководителей парламентов имеют особое значение. Выступая на совместной пресс-конференции, он подчеркнул необходимость беречь то, что обеспечивает безопасность, мир и партнерские отношения с США, Китаем и Индией. Спикер добавил, что совместно страны Европы представляют собой силу, способную противостоять России.
«Я всегда говорю: Украине помогают деньгами и оружием, но она платит за это самую высокую цену — цену крови. И если кто-то этого не видит, то он либо слеп, либо глуп. Об этом нужно говорить прямо. Я являюсь сторонником вступления Украины в Европейский союз и буду поддерживать Украину в этом вопросе», — заявил Влодзимеж Чажасты.
Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что помимо дальнейшего сотрудничества и поддержки Украины главы парламентов обсудили вопросы противодействия вмешательству России в демократические и избирательные процессы в Европе, а также борьбу с дезинформацией.
Председатель Бундестага Юлия Клёкнер заявила, что страны Веймарского треугольника неизменно поддерживают Украину, поскольку именно там сегодня решается, каким будет будущее Европы.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что на пятом году полномасштабной российской агрессии украинский народ продолжает борьбу во многом благодаря поддержке партнеров. Он поблагодарил народы Польши, Франции и Германии, а также все государства, оказывающие помощь Украине.