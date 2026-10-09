Астрономы поймали радиосигнал из космоса, выпущенный 10 млрд лет назад 9.10.2026, 21:39

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Это самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных.

Астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск (FRB) из когда-либо обнаруженных — сигнал, который шел до Земли более 10 млрд лет. Об этом сообщило издание Phys.org.

Всплеск, получивший обозначение FRB 20240304B, был пойман радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке в рамках проекта MeerTRAP. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 млрд лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности.

«Мы поймали быстрый радиовсплеск из времени, когда Вселенной было всего около трех миллиардов лет, и использовали эту краткую вспышку радиосвета, чтобы узнать о материи, через которую она прошла за миллиарды лет», — сказала руководитель исследования Маниша Калеб.

По словам доктора Темии Наннаяккары, когда произошел этот всплеск, «не было ни Земли, ни Солнца». Ученые отмечают, что характеристики галактики — молодая, активно формирующая звезды и с низким содержанием металлов — лучше всего согласуются с теорией о магнетарах, сильно намагниченных нейтронных звездах.

Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп James Webb. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Эта галактика содержит лишь около 10 млн масс Солнца — ничтожную долю по сравнению с Млечным Путем.

«Галактика, породившая этот всплеск, на удивление мала, бедна металлами и переживает очень активный эпизод звездообразования», — сказала соавтор исследования Лора Дрисен из Сиднейского университета.

Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи на протяжении примерно 80% истории Вселенной. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками.

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