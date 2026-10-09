В Могилевской области рыбак поймал гигантскую щуку
- 9.10.2026, 22:02
- 1,836
Фотофакт.
Невероятно крупную щуку выловили на Могилевщине. Редкий экземпляр удалось добыть на одном из озер Горецкого района.
Фото рекордного улова в паблике «Рыбалка Беларуси».
Добычу показал рыбак Евгений Ривоненко. Исполина весом 12,2 кг он словил на спиннинг. Хищница клюнула на силиконовую приманку Zmey 20.
После фотосессии с трофеем мужчина выпустил рыбу в озеро. Это вызвало волну одобрения комментаторов.
«Восхищение и уважение! Победил и отпустил «, – отметил один из пользователей. «Красавчик, что не на фарш пустил её!» – подхватил другой.
«Вот я понимаю. Поймал щуку трофейную, получил адреналин, сделал фото и отпустил фотомодельку. Молодец», – выразил общее мнение один из комментаторов.