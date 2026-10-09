Как новейшее оружие уже сбивает реактивные «Шахеды» в Украине 1 9.10.2026, 22:27

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Фото: Сергей Окунев / NV

ВСУ используют британские ракеты и турели с ИИ.

Протидействие реактивным шахедам — главная тема как для военных и производителей, так и для гражданского населения, которое страдает от ежедневных массированных атак, в частности на столицу. Украина располагает несколькими системами, способными противостоять этому. Журналист NV Сергей Окунев отправился в Харьковскую область, где подразделение ПВО Аквила в составе Третьего армейского корпуса внедряет новые технологии и использует современную технику НАТО для борьбы с дронами на реактивной тяге.

О каких именно системах идет речь, как показывает себя новейшее оружие и действительно ли найдено решение проблемы? Об этом — в эксклюзивном сюжете NV.

Британский «рейнджер» в харьковских степях

Это поле в Харьковской области было засеяно весной, однако урожай так никто и не собрал. Поднимая клубы дыма, мчится бронемашина. Издалека могло бы показаться, что это обычный Humvee или что-то подобное, однако есть существенное отличие — боевая турель на крыше. На самом деле к точке дежурства спешит британский зенитно-ракетный комплекс RapidRanger под управлением военнослужащих 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка Аквила.

Фото: Сергей Окунев / NV

Когда речь заходит о зенитно-ракетных комплексах, могут возникнуть ассоциации с настоящими гигантами — системами Patriot, SAMP/T или С-300. В отличие от них, RapidRanger представляет собой мобильный комплекс ближнего действия. Радар для поиска и наведения на цель, пусковая установка с несколькими ракетами и система управления комплексом объединены в одной бронированной машине массой до 5 тонн.

«Фактически мы можем сбивать множество целей — от разведывательных дронов до крылатых ракет. Сейчас мы сосредоточены на противодействии реактивным шахедам и Бандеролям, но если появятся другие цели и поступит команда на уничтожение — мы это сделаем», — рассказывает командир экипажа с позывным Академик.

Фото: Сергей Окунев / NV

За несколько минут до встречи с журналистом экипаж Аквилы получил команду о приближении цели — враг запустил Бандероли. Машина вышла на пусковой рубеж в полной готовности, однако российские ракеты изменили направление движения и обошли эту позицию стороной.

Британский ЗРК способен обнаруживать цели на расстоянии 15 километров. Уничтожать их можно на дистанции до 6 километров, однако бойцы рассказывают, что при наличии возможности вражеские БПЛА могут подпустить ближе — для более надежного поражения.

Фото: Сергей Окунев / NV

«После пуска нашей ракеты в сторону цели оператор прямо из машины управляет полетом с помощью лазерного наведения. То есть мы можем перехватить цель, даже если она маневрирует, меняет направление движения и так далее. С одной стороны, это сложнее, чем принцип „выстрелил и забыл“, но с другой — повышается вероятность уничтожения. Здесь есть и автоматический режим, но мы долго учились, часами оттачивали навыки на симуляторах, поэтому как-то надежнее контролировать процесс самому», — говорит оператор с позывным Красавчик.

На его счету — не один сбитый вражеский дрон. По его словам, все вышло почти как в голливудских фильмах: он впервые заступил на боевое дежурство на этом комплексе и уже через 30 минут уничтожил цель.

Фото: Сергей Окунев / NV

Академик вспоминает и другие истории успешного применения комплекса.

«Был у нас случай в день рождения нашего командира Андрея Билецкого. Мы засекли цель: она маневрировала, меняла направление, и не было гарантий, что она пройдет через нашу позицию. Но в итоге пошла прямо на нас. Пуск — и сразу уничтожение. Оператор кричит от радости. И тут буквально через несколько минут — еще одна цель. Второй пуск — второе уничтожение. Экипаж чуть ли не прыгал от восторга прямо в поле. Мы понимаем, что каждая вражеская цель — это потенциально разрушенный объект инфраструктуры или угроза жизни мирных жителей. А нам удалось это предотвратить. Конечно, в такие моменты испытываешь отличные эмоции», — говорит командир.

Фото: Сергей Окунев / NV

Несмотря на то, что подразделение использует RapidRanger всего несколько месяцев, бойцы уже изучили все его особенности. Британский ЗРК действительно эффективен против реактивных целей, однако ключевая проблема номер один — ограничение высоты перехвата.

Фото: Сергей Окунев / NV

Вражеские дроны уже давно пытаются преодолевать основной маршрут на высотах более 5 километров, а порой и значительно выше. Во время атак на Киевскую область реактивные шахеды достигают высоты 7−8 километров, подтверждают источники NV в силах противовоздушной обороны. Лишь непосредственно перед ударом дрон начинает снижаться. Таким образом происходит своего рода состязание между вражескими БПЛА и украинскими системами ПВО, которые адаптируют многоуровневую систему защиты для противодействия действиям противника.

RapidRanger использует несколько различных типов ракет, базовый показатель высоты перехвата составляет около 5 километров. Боевой расчет, знающий особенности системы не «на бумаге», а на практике, утверждает: максимальный показатель, указанный в техническом паспорте, далеко не всегда соответствует действительности. На это влияет множество обстоятельств — от соотношения «расстояние-высота» до специфики цели, ее размеров, скорости и так далее.

Фото: Сергей Окунев / NV

Самым эффективным перехватчиком для системы RapidRanger считается Starstreak 2. Эта самая быстрая в мире ракета малой дальности использует систему из трех стреловидных поражающих элементов, которые попадают в цель несколько раз, что практически гарантирует уничтожение. Кроме того, производитель заявляет о возможности перехвата целей на расстоянии до 7 километров, что крайне важно для противодействия вражеским реактивным беспилотникам. И здесь возникает серьезная проблема номер два: цена. Западные системы ПВО в целом не приспособлены к тем вызовам, с которыми сталкивается Украина. В НАТО делают ставку на высококачественные, но дорогостоящие комплексы и боеприпасы; к тому же, ситуацию усугубляют ограниченные объемы их производства. Украинцам это хорошо известно на примере перехватчиков для ЗРК Patriot.

Летом 2026 года командир полка ПВО Аквила Максим Зайченко в интервью NV объяснял, что система противовоздушной обороны должна состоять из множества компонентов и «играть как оркестр из разных музыкальных инструментов». В защите неба могут участвовать как старые советские системы наподобие Стрелы, так и новейшие комплексы RapidRanger. Зная особенности, плюсы и минусы каждого отдельного звена, можно выстроить оборону, в которой недостатки будут взаимно «перекрываться», а ограничения тех или иных компонентов — компенсироваться.

Не просто пикап с пулеметом. Как австралийская «умная» система ПВО показывает себя в Украине

Пока экипаж RapidRanger несет дежурство в ожидании реактивных дронов или ракет, в другом районе Харьковской области бойцы подразделения Аквила продолжают борьбу с обычными шахедами. Военные отмечают: впечатление, будто дроны с двигателями внутреннего сгорания перестали представлять угрозу, ошибочно. На самом деле враг регулярно применяет их в прифронтовых районах. Тот факт, что такие шахеды стали реже атаковать Киев или другие крупные города в тылу, отчасти свидетельствует о развертывании и внедрении эффективных систем их уничтожения. Причем речь идет не только о дронах-перехватчиках — встречаются и совершенно неожиданные решения.

Недалеко от позиции бойцов Аквилы можно увидеть пикап с пулеметом. Когда-то мобильные огневые группы на подобных пикапах были основным средством противодействия шахедам. Но в кузове этой машины установлена «умная» система ПВО M-Ace с боевым модулем Slinger для борьбы с дронами, которую передала Украине Австралия в конце 2023 года. Сам модуль представляет собой крупнокалиберную турель, значительно более мощную, чем обычный пулемет. Ключевое отличие заключается не в размерах или огневой мощи, а в системе управления. В пикапе установлен мини-компьютер, позволяющий оператору вести огонь прямо с пассажирского сиденья. M-Ace способна самостоятельно обнаруживать и сопровождать цели, а также уничтожать их по команде, используя искусственный интеллект — в частности, передовые алгоритмы машинного зрения.

«Мы используем осколочно-фугасные боеприпасы. Они создают небольшой взрыв в районе цели и рассеивают облако осколков, что позволяет гораздо эффективнее уничтожать дроны», — рассказывает командир машины с позывным Сухой.

Помимо противодействия шахедам, производитель заявляет о возможности эффективного уничтожения малогабаритных дронов, таких как российская «Молния» и даже меньших. Впрочем, у команды Сухого такого опыта пока нет.

Экипаж машины с турелью Slinger состоит из трех человек, однако в ней есть отдельное место и для еще одного боевого побратима. Военные «взяли на службу» местного пса по кличке Буба. Он не боится ни стрельбы, ни взрывов. Бойцы шутят, что пес каждый раз лает при появлении шахедов, помогая определить направление их полета.

От защиты Харькова до операции Вивальди. Как воюет полк Аквила

1030-й зенитный ракетно-артиллерийский полк Аквила 3-го армейского корпуса может действовать не только в рамках одной бригады, но и в интересах целого участка фронта, который находится под управлением корпуса. Об этом в начале лета изданию NV рассказал командир полка Максим Зайченко.

В этом удалось убедиться, когда стало известно, что полк Аквила стал одним из ключевых подразделений, обеспечивавших прикрытие украинских сил во время операции Вивальди на Лиманском направлении. Подразделению удавалось активно уничтожать разведывательные средства и ударные дроны оккупантов. Значительный вклад Аквилы в успех операции Вивальди отмечал командир корпуса Андрей Билецкий.

В то же время этот полк ПВО не прекращал выполнения других задач, в числе которых — прикрытие логистики в прифронтовой зоне и защита важных объектов инфраструктуры как в прифронтовой зоне, так и в Харькове. Аквила продолжает процесс масштабирования, развертывания новых расчетов и испытания новых видов вооружения.

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