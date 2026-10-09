закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси пройдет операция «Арсенал»

  • 9.10.2026, 22:16
  • 1,150
В Беларуси пройдет операция «Арсенал»

С 19 по 23 октября.

С 19 по 23 октября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Органы внутренних дел будут выявлять и пресекать нарушения, связанные с оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Такие мероприятия пройдут в разных регионах страны. Их цель – предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия.

В Центральном РУВД Минска напомнили, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.

При этом человек, который добровольно сдаст незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Сообщить о незаконно хранящемся оружии или узнать порядок его добровольной сдачи можно по телефону 102.

Операции «Арсенал» в Беларуси проводили и раньше. Например, в октябре 2023 года милиция проверяла условия хранения зарегистрированного оружия и выявляла владельцев нелегальных арсеналов. Тогда правоохранители также призывали граждан добровольно сдавать незарегистрированное оружие.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук