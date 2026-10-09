В Беларуси пройдет операция «Арсенал»
- 9.10.2026, 22:16
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С 19 по 23 октября.
С 19 по 23 октября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Органы внутренних дел будут выявлять и пресекать нарушения, связанные с оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Такие мероприятия пройдут в разных регионах страны. Их цель – предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия.
В Центральном РУВД Минска напомнили, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.
При этом человек, который добровольно сдаст незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.
Сообщить о незаконно хранящемся оружии или узнать порядок его добровольной сдачи можно по телефону 102.
Операции «Арсенал» в Беларуси проводили и раньше. Например, в октябре 2023 года милиция проверяла условия хранения зарегистрированного оружия и выявляла владельцев нелегальных арсеналов. Тогда правоохранители также призывали граждан добровольно сдавать незарегистрированное оружие.