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Украина начала кампанию по блокированию неба в РФ

  • 9.10.2026, 22:54
  • 1,686
Украина начала кампанию по блокированию неба в РФ
Иллюстрационное фото

Первой «пала» Москва.

Украинская воздушная кампания по блокированию воздушного пространства в Российской Федерации началась с Москвы. В московских аэропортах задерживают и отменяют сотни рейсов. Об этом пишет Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову.

В частности, отмечается, что ранее обещанная кампания по блокированию воздушного пространства Российской Федерации началась с небольшим опозданием.

«Но на то были веские причины и просьбы со стороны некоторых партнеров», – говорится в сообщении.

Как сообщает российский оппозиционный Telegram-канал ASTRA, Москву и область атаковали дроны и небольшие воздушные шары.

Из южных районов Москвы поступает информация о действиях российских сил противовоздушной обороны. В частности, жители районов Капотня, Кузьминки, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильщики, Нагатинский затон и других сообщают о звуках взрывов, а некоторые пишут, что наблюдали за работой ПВО.

В «Росавиации» сообщили, что в четырех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Жуковском», «Шереметьево» – реализуется план «Ковер».

В то же время, как свидетельствуют другие сообщения в российских социальных сетях, в московских аэропортах задерживается более 200 рейсов и отменено более 200.

Это связано с введенными ограничениями из-за опасности, которую представляют беспилотники. В частности, с полуночи по местному времени ограничения действуют в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Изначально эти ограничения действовали до 7:00 утра. Позже в течение суток в некоторых московских аэропортах снова вводили ограничения, а с 15:40 во всех этих аэропортах, в том числе в аэропорту «Шереметьево», снова не принимают самолеты.

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