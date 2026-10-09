Москва перестала принимать самолеты из-за границы 2 9.10.2026, 12:37

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Авиакомпании вынуждены скорректировать расписание рейсов.

Самолеты, летевшие ночью 9 октября в Москву, из-за ограничений в международном аэропорту Внуково ушли на запасные аэродромы, а воздушные лайнеры, летевшие из Турции, вернулись обратно. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

По данным российских СМИ, в аэропортах Москвы 9 октября введены ограничения по безопасности. Например, международный аэропорт Внуково прекратил прием и выпуск воздушных судов примерно в 00:30 по московскому времени.

В связи с этим 15 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы. Еще 3 самолета, летевших из Турции в российскую столицу, повернули обратно. Авиакомпании вынуждены скорректировать расписание рейсов.

Подобная ситуация в аэропортах Москвы была 6 октября текущего года, когда Силы обороны Украины наносили воздушные удары по военным и стратегическим объектам в российской столице и в Московской области. Тогда четыре самолета, летевших в Москву из Турции, вернулись обратно.

Силы обороны Украины атаковали военные и стратегические объекты в России и ночью 9 октября. По предварительной информации, в Тверской области поврежден Редкинский опытный завод, который производит компоненты топлива для крылатых ракет.

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