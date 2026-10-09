The Telegraph: Испания и Греция располагают сотнями ракет Patriot 9.10.2026, 23:52

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ЕС и НАТО пытаются убедить обе страны передать их Киеву.

У Испании и Греции есть запасы ракет для систем ПВО Patriot , срок годности которых вскоре истечет, однако они не спешат передавать их Украине. ЕС и НАТО пытаются убедить обе страны передать ракеты Киеву из-за угрозы новых массированных российских ударов по украинской энергетике.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает The Telegraph.

По данным издания, эти две страны НАТО обладают одними из крупнейших запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot в Европе.

По данным издания, в Греции имеется не менее 200 ракет Patriot PAC-2, 23-летний срок годности которых подходит к концу.

Неизвестно, сколько таких ракет осталось в запасах Испании. Однако в прошлом месяце министр иностранных дел страны объявил, что Мадрид передаст Киеву пять ракет-перехватчиков.

Участники переговоров избегают публично называть эти страны, чтобы не испортить с ними отношения.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подняла этот вопрос в ходе переговоров в Ирландии в прошлом месяце.

«Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине», — сказала она.

Один из дипломатических источников сообщил The Telegraph, что Греции и Испании предлагают помощь в принятии такого решения.

«Было бы логично передать Украине по крайней мере те ракеты-перехватчики, срок годности которых подходит к концу», — добавил источник.

По истечении срока годности ракеты Patriot необходимо пройти повторную сертификацию: заменить просроченные компоненты, в частности батареи и ракетные двигатели, и проверить исправность остальных элементов.

По словам эксперта по ракетному вооружению из Университета Осло Фабиана Гоффмана, ракеты могут работать и после истечения этого срока, однако производитель уже не гарантирует их исправность.

В сентябре стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин оказывает давление на Соединенные Штаты, чтобы те разрешили производство ракет для систем ПВО Patriot в Европе.

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