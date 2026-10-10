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Зеленский назначил представителя Украины при Евросоюзе

  • 10.10.2026, 2:07
Зеленский назначил представителя Украины при Евросоюзе

Должность получил Тарас Качка.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

Соответствующий указ Зеленского № 1034/2026 опубликован на сайте Офиса президента.

«Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», — говорится в документе.

16 июля в Кабинете министров сменился вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки эту должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Качка станет представителем Украины при Евросоюзе и будет совмещать эту работу с должностью торгового представителя Украины в рамках двусторонних соглашений с партнерами.

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