Зеленский назначил представителя Украины при Евросоюзе
- 10.10.2026, 2:07
Должность получил Тарас Качка.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.
Соответствующий указ Зеленского № 1034/2026 опубликован на сайте Офиса президента.
«Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», — говорится в документе.
16 июля в Кабинете министров сменился вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки эту должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Качка станет представителем Украины при Евросоюзе и будет совмещать эту работу с должностью торгового представителя Украины в рамках двусторонних соглашений с партнерами.