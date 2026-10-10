Зеленский назначил представителя Украины при Евросоюзе 10.10.2026, 2:07

Должность получил Тарас Качка.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

Соответствующий указ Зеленского № 1034/2026 опубликован на сайте Офиса президента.

«Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», — говорится в документе.

16 июля в Кабинете министров сменился вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки эту должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Качка станет представителем Украины при Евросоюзе и будет совмещать эту работу с должностью торгового представителя Украины в рамках двусторонних соглашений с партнерами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com