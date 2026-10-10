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Украина выразила протест режиму Лукашенко

  • 10.10.2026, 4:12
Украина выразила протест режиму Лукашенко

МИД Украины сделал жесткое заявление.

Украина выразила протест в связи с вызовом украинского временного поверенного в МИД Беларуси. В ведомстве назвали безосновательными обвинения Минска в связи с инцидентом с белорусским грузовиком в Брянской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

В комментарии пресс-секретаря МИД Георгия Тихого отмечается, что Украина считает безосновательным возложение на нее ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности.

В ведомстве подчеркивают, что публичные обвинения Минска сопровождаются риторикой о якобы умышленном втягивании Беларуси в конфликт и угрозами «адекватных мер реагирования».

«Мы отвергаем такие абсурдные обвинения со стороны страны, которая является соучастницей преступления агрессии против Украины и оказывает широкое содействие России в преступной захватнической войне против нашего государства», — заявил пресс-секретарь МИД Украины.

В МИД осудили попытки переложить ответственность за последствия российской агрессии и создать образ Украины как источника угроз для Беларуси. Там также заявили о «сознательном нагнетании напряженности в регионе».

Киев призвал белорусскую сторону воздерживаться от безосновательных обвинений, угроз и информационных манипуляций. Попытки использовать инцидент для оправдания дальнейшей поддержки Минском российской агрессии или создания новых угроз для Украины в МИД назвали неприемлемыми.

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