Голливуд экранизирует культовую польскую игру Cyberpunk 2077 10.10.2026, 3:34

С момента выхода в 2020 году игра была продана тиражом более 40 млн копий.

Польская индустрия видеоигр добилась очередного международного успеха. Голливудская студия Paramount Pictures готовит игровой фильм, действие которого будет происходить во вселенной Cyberpunk 2077, созданной польской компанией CD Projekt Red. О планах экранизации одной из самых популярных польских игр сообщили, в частности, британская BBC и американское издание Deadline.

При работе над фильмом польская студия будет сотрудничать с продюсером Лоренцо ди Бонавентурой, известным по кинофраншизе «Трансформеры». Сопредседатель правления CD Projekt Михал Новаковски написал в социальной сети X, что компания рада перспективе сотрудничества с Paramount, разделяющей ее амбиции по дальнейшему развитию бренда Cyberpunk.

Действие игры разворачивается в футуристическом мегаполисе Найт-Сити. С момента выхода в 2020 году Cyberpunk 2077 был продан тиражом более 40 млн копий по всему миру, а ее дополнение «Призрачная свобода» приобрели еще 15 млн игроков. В создании игры приняли участие всемирно известные актеры Киану Ривз и Идрис Эльба.

Успех польского проекта уже давно вышел за пределы игровой индустрии. По мотивам Cyberpunk 2077 был создан популярный анимационный сериал Cyberpunk: Edgerunners для платформы Netflix. Премьера второго сезона ожидается уже в этом месяце.

Сюжет будущего фильма, состав актеров и дата премьеры пока не раскрываются.

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