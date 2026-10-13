Ситуация в «Яндекс.Такси» в Гродно: водитель отказался везти пассажирку 6 13.10.2026, 13:07

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иллюстративное фото

Причина в том, что поездка внезапно подешевела.

Читательница «АвтоГродно» заказала поездку через «Яндекс.Такси», и водитель приехал, но уже в движении выяснилось, что приложение изменило стоимость, водитель это заметил и остановился. Возник конфликт.

Девушка вызвала автомобиль по маршруту ул. Огинского – пр-кт Я.Купалы. Это 7,7 километров пути, около 12 минут поездки.

– Сначала приложение показывало стоимость 9,8 рубля. Я села в такси, мы начали поездку, и вдруг водитель спросил, какая у меня в приложении стоимость поездки. Я посмотрела и увидела стоимость 4,2 рубля. То есть уже более чем в два раза дешевле. Следом водитель спросил, есть ли у меня наличные деньги, я ответила, что «нет», и он остановился у обочины со словами «Я вас не повезу», – вспоминает белоруска.

Между водителем и пассажиркой начался спор.

Пассажирка: Я заказывала такси, вы приехали. Какое ко мне дело?

Водитель: Если вы не знаете, что такое работа в такси, ну так вы тоже не спорьте, понимаете?

Водитель предложил девушке завершить поездку, выйти из автомобиля и заказать другое такси. Либо продолжить движение и доплатить. Девушка заняла другую позицию и пояснила, что хочет пользоваться услугой в рамках сервиса.

...

Водитель: Люди, вы вообще о чем думаете, когда вы едете и когда вы вызываете? Что, бесплатно буду возить? Просто так в минус себе ездить? Вы что, издеваетесь?

Пассажирка: Во-первых, я заказала такси, у меня стояла цена 9 руб., вы согласились, приехали. То, что глючит Яндекс, – это вообще не ко мне.

Водитель: Потом никому не докажу — ни Яндексу вашему, понимаете...

Пассажирка: Так звоните и разбирайтесь, почему так!

Водитель: Куда мне звонить? Откуда я знаю?

Пассажирка: Ну так позвоните в Яндекс, ну и спросите. Что, я должна сейчас на трассе выйти или что?

Водитель: Я же не вижу сумму, понимаете...

Пассажирка: Не могу подобрать слов. От мужского здесь вообще ничего нет.

Водитель: При чем тут мужское или не мужское? Деньги зарабатывать выехал или просто так прокататься? Вот я вам предложил вариант: выйти на трассе, вызывать такси; нет — докинуть пару копеек.

Пассажирка: Я оплачиваю так, как мне выставляет сумму Яндекс! Почему я должна человеку перебрасывать деньги?

Водитель: Так вы вот не понимаете, что было 9 руб., а сейчас четыре? Вы что, думаете... пассажир всегда прав?

Пассажирка: А я не думаю, что пассажир всегда прав. Пассажир не всегда прав, я это прекрасно понимаю, но сейчас здесь, в этой ситуации, права я, как бы вы мне ни доказывали.

Водитель: Я не доказываю ничего.

– Мы долго стояли, водитель пытался кому-то позвонить и рассказать об этой ситуации. Ничего прояснить не удалось. В итоге он продолжил движение и довез меня до нужного места. Поездка обошлась в 4,2 рубля, – говорит девушка.

Белоруска пояснила, что по этому маршруту цена в «Яндекс.Такси» всегда колебалась. Однажды поездка по этому маршруту стоила 5 рублей, а зимой в часы пик приходилось платить по 10–13 рублей. Почему цена резко изменилась во время поездки, – остается вопросом.

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