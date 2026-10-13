Лукашенко выдал сумасшедшую версию провокации на границе с Латвией 23 13.10.2026, 12:41

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Иллюстративное фото

Рига, по словам диктатора, «устроила провокацию против себя».

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что инцидент на белорусско-латвийской границе якобы инсценировали сами латвийские службы. По его версии, за этим, как и за публикациями о возможных актах агрессии со стороны РФ, в том числе с территории Беларуси, стоит желание соседей выбить финансирование на военные нужды.

«Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию - люди в масках, военные - кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь», - заявил диктатор на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет его пресс-служба.

Напомним, ранее Латвия сообщила о провокации на границе с Беларусью. Сначала люди в черном, с лицами, скрытыми под масками, предположительно вооруженные, выталкивали на латвийскую сторону иностранцев. Позднее такие же люди пересекли границу и похитили камеры наблюдения, после чего вернулись на территорию Беларуси. Через пару дней в сети появился ролик от имени некоей организации «Черные Русы», которая взяла на себя ответственность за случившееся.

Таким образом, Лукашенко предлагает поверить, что Латвия сама выталкивала мигрантов на свою территорию, сама воровала собственные камеры и сама сняла видео с «ответственностью» - и все это ради денег ЕС. При этом вооруженные люди в масках пересекали границу из Беларуси, а ролик со стороны Минска отнюдь не выглядит чьей-то случайной самодеятельностью.

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