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СМИ: Латвию на границе с Беларусью атаковали российские боевики из группировки «Черные Русы»

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  • 8.10.2026, 22:07
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СМИ: Латвию на границе с Беларусью атаковали российские боевики из группировки «Черные Русы»
Иллюстрационное фото

Стали известны детали дерзкой провокации.

Инцидент на белорусско-латвийской границе, когда 6 октября вооруженные люди в масках сопровождали группу мигрантов численностью не менее 20 человек, чтобы те перешли на территорию Латвии, вызвал большой резонанс. Тем более что затем эти вооруженные люди, которые, как выяснилось, принадлежат к российской военизированной группировке «Черные Русы», проникли на территорию Латвии, сломав пограничное оборудование. Теперь Латвия планирует изменить свое законодательство, чтобы разрешить пограничникам стрелять по вооруженным нападающим.

О том, что стоит за событиями на белорусско-латвийской границе, корреспондент «Радые Рацыя» Владимир Лапцевич беседует с украинским военным журналистом Виктором.

— Этот инцидент, который на этой неделе произошел на латвийско-белорусской границе, когда вооруженные люди в масках попытались и, кстати, пересекли границу и сломали пограничное оборудование. Министр иностранных дел Андрей Сибига утверждает, что за этим инцидентом стоит Москва. Его слова обоснованны? Вы с ними согласны?

— Я бы сказал, что это событие, которое произошло на границе с Латвией, имеет достаточно структурную цепную реакцию. Мы знаем, что такие события происходили и раньше — и на польской границе, и на литовской. Но чтобы вот так 20 человек группой прорывались через границу, зная, что там находятся вооруженные пограничники, — это слишком ярко и публично выглядит.

Дело в том, что уже на следующий день ответственность за этот инцидент взяло на себя парамилитарное формирование «Черные Русы». Мы следили за этим формированием и продолжаем следить. Хочу сказать, что эта структура раньше не присутствовала в информационном пространстве Беларуси. Но ее активность возросла в сентябре этого года параллельно с инцидентами в приграничных районах. И хочу отметить, что показательно то, что домен сайта так называемых «Черных Русов» зарегистрирован еще в 2014 году и обслуживается российским хостинг-провайдером «Рег.ру».

Эти парамилитаристы призывают к сближению Беларуси, Украины и России под лозунгом общих корней или борьбы с агрессивным Западом. Но подобные провокации мы помним еще с 2021 года, когда произошел жесткий штурм мигрантами пункта пропуска «Кузница — Брузги» — это на польской границе. Затем в 2023 году белорусский вертолет во время учений залетел на территорию Польши в районе Беловежи. Потом в 2023–2024 годах российские спецслужбы на белорусской границе с Украиной постоянно провоцировали украинских пограничников пропагандистскими плакатами и аудиозаписями. Такие же происшествия происходили и на литовской границе.

И хочу сказать, что эти 20 человек, которые пересекли латвийскую границу, согласно нашей информации, — это люди из спецслужб, которые затем будут заброшены в страны Балтии или другие страны и будут выполнять задачи по приказам.

— Если считать, что это была специальная проверка реакции Латвии на нарушение границы, то достойно ли ее выдержали латвийские пограничники?

— На самом деле после тех инцидентов с 2021 года, которые последовательно происходят на границах стран Балтии и на границе с Польшей, в принципе страны направляли свои войска на границу. И происшествия происходили в соответствии с законами тех стран, куда пытались проникнуть так называемые нелегалы.

Таким образом, спецслужбы прощупывают слабые места границы и выясняют, как будет реагировать военно-политическое руководство того или иного государства. Поэтому хочу сказать, что в дальнейшем страны Балтии будут усиливать свои границы и готовиться к тому, что вскоре в Беларуси снова начнутся учения ОДКБ.

— Вы уже упомянули учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2026», которые начнутся 12-го и закончатся 16 октября. Связаны ли эти учения каким-либо образом с инцидентом на латвийско-белорусской границе?

— Здесь снова вырисовывается картина последовательности всех действий российских спецслужб, которые берут начало с 2025 года, когда на боевое дежурство в Беларуси заступили подразделения ракетных систем «Орешник». И уже в ноябре 2025 года командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Беларуси заявил, что в 2026 году состоятся учения с использованием этих специальных войск.

Вопрос: почему эти войска будут принимать участие в таких учениях? Вопрос риторический, потому что есть информация от нашей разведки и информация из открытых источников о том, что в этих учениях примут участие российская авиация, а также подразделения беспилотных систем.

Понятно, что эти войска, которые будут использоваться во время учений, имеют опыт участия в войне против Украины. Поэтому этот опыт они будут демонстрировать на этих учениях. Но вместе с тем, я думаю, страны НАТО будут внимательно следить за тем, что будет происходить во время учений.

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