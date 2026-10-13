закрыть
13 октября 2026, вторник, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хор из Дании спел белорусскую народную песню и восхитил соцсети

1
  • 13.10.2026, 12:13
  • 2,370
Хор из Дании спел белорусскую народную песню и восхитил соцсети

Женский ансамбль Konur исполнил ее акапельно в храме.

В Instagram завирусился рилс с исполнением белорусской народной песни «Што й па мору» датским женским хором Konur. Ролик, где девушки поют ее акапельно в храме французского города Спелонкато, уже собрал 1,4 млн просмотров и сотни восторженных комментариев как от белорусов, так и от иностранцев, пишет Onlíner.

Коллектив специализируется на многоголосном исполнении народной музыки разных регионов мира, в том числе Восточной Европы, Грузии, Корсики и Болгарии. Но так сильно в соцсетях выстрелила только белорусская песня, остальные ролики в аккаунте Konur собирали лишь по несколько тысяч просмотров. Вокальным ансамблем из Копенгагена, в котором участвуют 25 женщин, руководит певица и композитор Нини Юлия Банг. Певицы выступают без нот, уделяя особое внимание звучанию голосов и многоголосию.

«Што й па мору» — белорусская народная хороводная песня. В ее тексте рассказывается о стае белых лебедей, плавающих по синему морю, и орле, который разгоняет птиц. Образный сюжет сочетается с повторяющимися строками, характерными для народного песенного фольклора.

В разговоре с журналистом Onlíner Нини Юлия Банг рассказала, что впервые услышала «Што й па мору» в исполнении польского ансамбля Laboratorium Pieśni. В то время датчанка жила в Польше и работала во вроцлавском театре, где народные песни часто брали за основу для спектаклей. Нини говорит, что народная баллада показалась невероятно красивой и мощной — ей захотелось «разучить композицию, полную такой силы и радости».

— Нам очень нравятся образы, заложенные в этой песне: море, лебедь, орел, перья, которые собирают, чтобы сделать подушку для любимого. Мы всегда поем ее с огромной радостью. Если позволяет пространство, мы ставим барабанщицу в центр, вокруг нее выстраиваются два круга певцов, а мы сами выходим танцевать к зрителям, чтобы окутать их волной энергии, которую несет в себе эта песня.

Исполнение народных песен — это удивительное дело. Я часто думаю о тех людях, через чьи жизни прошли эти песни; мне очень хочется отдать им дань уважения и исполнить все достойно, хотя я всегда буду лишь гостьей, так и не познавшей до конца ни языка, ни культуры. Мы часто говорим о песне как о живом существе, которое проходит сквозь нас, — словно существует огромный океан народных песен и нам нужно лишь позволить им течь через нас.

Мы глубоко признательны всем, у кого мы учились, и всем культурам, чьи песни мы исполняем. Народное пение — это богатая и древняя традиция, и я надеюсь, что она сохранится навсегда. В нашу «эпоху экранов» это также мощный способ объединиться и вспомнить о своих корнях и предках.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич