The Economist: Российские мужчины снова бегут 7 13.10.2026, 12:23

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Кремль официально отрицает новый призыв.

В России растут опасения из-за новой волны принудительной мобилизации. Тысячи мужчин уезжают за границу, не дожидаясь официального объявления призыва. Путин, вероятно, готовится привлечь в армию новые силы для продолжения войны против Украины, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россию покинули около 400 тысяч мужчин. Нынешняя волна эмиграции пока меньше. В Армении, куда россияне могут въезжать без визы, стоимость аренды жилья с весны увеличилась на 30–50%.

«Я уехал не только из-за мобилизации. Мне надоело все это терпеть, жить в такой атмосфере», — приводит The Economist слова бывшего сотрудника туристической компании из Санкт-Петербурга.

По данным организаций, помогающих россиянам избежать принудительного призыва и уехать из страны, число обращений заметно выросло. В одной из них сообщили, что запросов на помощь этой осенью стало на 50% больше, чем весной. Другая организация зафиксировала восьмикратный рост обращений с июля.

При этом Кремль официально отрицает подготовку новой мобилизации. Однако, напоминает издание, в 2022 году российские власти отрицали такие планы всего за неделю до объявления призыва. Теперь многие мужчины предпочитают не ждать повторения этого сценария.

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